Стало известно, как вычислили прикамца, задушившего беременную любовницу

6 апреля мужчина вывез погибшую загород. Они сидели в автомобиле и разговаривали. По данным источника perm.aif.ru, подозреваемый переживал, что о беременности девушки узнает его семья. Поэтому в какой-то момент он начал душить её. Позже на следственном эксперементе, мужчина показал, как откинул кресло в машине и придавил шею девушки. Когда она перестала подавать признаки жизни, он вынес тело в лог на городской свалке.