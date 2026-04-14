Стало известно, как вычислили прикамца, задушившего беременную любовницу

Трагедия случилась 6 апреля в Верещагино.

В Прикамье мужчину, задушившего беременную девушку вычислили по сумочке, оставленной на обочине, сообщает «КП-Пермь».

6 апреля мужчина вывез погибшую загород. Они сидели в автомобиле и разговаривали. По данным источника perm.aif.ru, подозреваемый переживал, что о беременности девушки узнает его семья. Поэтому в какой-то момент он начал душить её. Позже на следственном эксперементе, мужчина показал, как откинул кресло в машине и придавил шею девушки. Когда она перестала подавать признаки жизни, он вынес тело в лог на городской свалке.

Обнаружить тело помогли случайные обстоятельства — сумочка девушки, которую заметили патрульные на обочине дороги. Внутри сумки лежали документы. Полицейские отвезли их матери девушки, и та сообщила, что дочь перестала выходить на связь с 6 апреля. Правоохранители изучили записи с камер, опросили близких друзей и вышли на 45-летнего жителя Верещагино.

Ранее суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

