После публикации «Клопс» прокуратура решила проверить внезапно покрасневшую реку Гурьевку

Местные предполагали, что в водоём сливают кровь, и жаловались на соответствующий запах.

Источник: Клопс.ru

Калининградская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку после сообщений о загрязнении реки Гурьевки в Гурьевске. Об этом в телеграм-канале регионального ведомства сообщили во вторник, 14 апреля.

«В ходе выезда на место проведён осмотр территории и водного объекта, взяты пробы воды. По результатам проверки будет решён вопрос о принятии мер. Кроме того, надзорным ведомством в ходе проверки будет дана оценка законности строительства объекта на прилегающем земельном участке», — заявили в прокуратуре.

Река побагровела недалеко от Парка света. Местные жители предполагали, что в водоём сливают краску или даже кровь, а также жаловались на специфический запах.