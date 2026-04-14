В Башкирии отремонтируют Кинзебулатовский сельский дом культуры

Кинзебулатовский сельский дом культуры (СДК) в Республике Башкортостан модернизируют при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в отделе культуры администрации Ишимбайского района.
Сейчас специалисты укладывают деревянный пол сцены, устанавливают новые лампы освещения в зрительном зале, монтируют систему пожаротушения. Еще по проекту им предстоит благоустроить прилегающую территорию.
«Капитальный ремонт Кинзебулатовского СДК — это долгожданное событие для жителей всего села. После завершения работ учреждение станет современным многофункциональным центром притяжения. Уверена, что в обновленном сельском Доме культуры будет работать еще больше творческих коллективов и кружков для детей и взрослых, что напрямую способствует сохранению наших семейных ценностей и культурных традиций», — подчеркнула начальник отдела культуры администрации Ишимбайского района Альфия Тимербулатова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.