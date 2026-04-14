Студент из Казахстана завоевал золото на международном турнире по муайтай

Студент Узынагашского профессионального колледжа имени Жамбыла Ришат Мансуров блестяще выступил на международном турнире по муайтай XIII Antalya Open Cup, который прошел в городе Кемер, Турция, и завоевал первое место, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

О Ришате Мансурове.

Ришат — студент второго курса колледжа, обучается по специальности «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта». Несмотря на свою молодость, он уже имеет богатый спортивный опыт: занимается муай-тай с восьми лет.

Турнир в Турции стал для Ришата знаковым событием в его спортивной карьере, а победа на международной арене подтверждает высокий уровень его подготовки.

Участие в турнире.

В турнире XIII Antalya Open Cup приняли участие более 500 спортсменов из 25 стран мира. Соревнования стали важным этапом для многих бойцов, а сборная Казахстана показала отличные результаты.

Итоги турнира.

В общей сложности сборная Казахстана завоевала 20 золотых, 11 серебряных и 7 бронзовых медалей, став одной из самых успешных команд турнира.

Ришат Мансуров, безусловно, стал гордостью не только своего колледжа, но и всей страны, продемонстрировав настоящий профессионализм и стойкость в бою.