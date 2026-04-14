Студент из Казахстана завоевал золото на международном турнире по муайтай

О Ришате Мансурове.
Ришат — студент второго курса колледжа, обучается по специальности «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта». Несмотря на свою молодость, он уже имеет богатый спортивный опыт: занимается муай-тай с восьми лет.
Турнир в Турции стал для Ришата знаковым событием в его спортивной карьере, а победа на международной арене подтверждает высокий уровень его подготовки.
Участие в турнире.
В турнире XIII Antalya Open Cup приняли участие более 500 спортсменов из 25 стран мира. Соревнования стали важным этапом для многих бойцов, а сборная Казахстана показала отличные результаты.
Итоги турнира.
В общей сложности сборная Казахстана завоевала 20 золотых, 11 серебряных и 7 бронзовых медалей, став одной из самых успешных команд турнира.
Ришат Мансуров, безусловно, стал гордостью не только своего колледжа, но и всей страны, продемонстрировав настоящий профессионализм и стойкость в бою.