Для районов Ростова разработаны эмблемы с узнаваемыми элементами. Об этом рассказал глава города Александр Скрябин во время отчёта за 2025 год.
Был разработал фирменный стиль Ростова-на-Дону, в котором особое внимание уделялось узнаваемым элементам.
«Каждый район города яркий и индивидуальный, постарались отразить это в новой концепции», — отметил Александр Скрябин.
В частности, на эмблеме Пролетарского района изображены фонтан «Атланты» и стела «Освободителям Ростова». Одним из символов Ворошиловского района стал вертолёт, Железнодорожного — «Памятник стачке 1902 года».