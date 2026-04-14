Пляж у Морозовского пруда перешёл в собственность Арзамаса

Почти 4 гектара земельного участка профилактория «Морозовский» к северо-западу от села Морозовка перешли в муниципальную собственность Арзамаса. Об этом сообщил глава Арзамаса Александр Щёлоков на своей странице во «ВКонтакте».
Ранее территория пляжа была передана в ведение профилактория, при этом десятилетиями оставалась без обслуживания и инфраструктуры, хотя была популярным местом отдыха у местных жителей. Корпорация «ТРВ» поддержала просьбу администрации о передаче участка муниципалитету.
В дальнейшем планируется включить территорию около пруда в программу «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Инфраструктура для жизни») для благоустройства новой зоны отдыха у воды. Вопрос с подъездными дорогами к пляжу был решён в прошлом году.
