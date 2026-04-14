Красноярцам показали, как готовят семена для восстановления лесов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае специалисты лесничества продемонстрировали процесс подготовки семян к посеву.
Кадры работы опубликовали в региональном министерстве природных ресурсов.
Как пояснили в ведомстве, перед посевом семена проходят тщательный отбор. Ключевую роль в этом процессе играет сепаратор — оборудование, которое позволяет отделить качественный посевной материал от поврежденного и пустого.
Семена проходят через систему сит и воздушных потоков. В результате легкие и нежизнеспособные экземпляры отсеиваются, а на выходе остаются полновесные семена, способные дать крепкие всходы.
Специалисты отмечают, что от качества подготовки напрямую зависит будущий рост леса: именно из таких отобранных семян формируются устойчивые и здоровые саженцы.