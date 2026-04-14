Волжанам вслед за теплом отключат и горячую воду

Жителей Волжского предупредили — тепло в их домах отключат уже в среду, 15 апреля.

«Сезон 2025−2026 годов стартовал 16 октября и прошел без серьезных жалоб», — подчеркивают в администрации города. И дополняют: «К сожалению вслед за отоплением отключат и горячую воду».

Между тем погода пока волжан не балует, как других жителей Волгоградской области: 15 апреля температура в регионе будет держаться в районе +9…+14º, в ночь на 16-е опустится до +5…+10º, днем поднимется до +11…+16º. До конца рабочей недели обещают дожди и грозы.

Единственное, что может утешить волжан — без удобств их оставят ненадолго: ресурс перестанут подавать в полдень 21 апреля, а вернут 23 апреля после 17:00.

«Это необходимо, чтобы провести гидравлические испытания теплосетей», — поясняют в мэрии.

Специалисты будут искать слабые места на трубопроводах, чтобы ликвидировать их до входа в следующий отопительный сезон. В связи с этим возможны порывы и выход воды на поверхность.

Горожан предупреждают: увидев течь или размыв грунта или дороги не следует к ним приближаться, нужно немедленно позвонить в диспетчерскую по телефону 8 (8443) 550−541.

Ранее в Волгограде без предупреждения отключили тепло в начале месяца — жителей просто поставили перед фактом.