Калининградская область вошла в топ-3 популярных направлений для летнего отдыха

Калининградская область заняла третье место в топе популярных направлений для отдыха летом 2026 года. Спрос на поездки растет, говорят данные сервиса «Яндекс Путешествия».
Также отпускники выбирают отели и апартаменты в Краснодарском крае, Крыму, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области.
Отмечается, что туристы из регионов намерены отдыхать на Балтике 5 ночей — именно на этот срок бронируют жилье. Половина броней приходится на семьи с детьми.
В числе зарубежных направлений по количеству бронирований отелей лидируют Абхазия, Италия, Турция, Франция, Беларусь.
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.Читать дальше