Reuters: Северная Корея провела испытания «сверхточных» ракет

Военные КНДР, по данным агентства Reuters, запустили две стратегические крылатые ракеты и три противокорабельные ракеты. За испытательными пусками наблюдал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вместе с высокопоставленными чиновниками Министерства обороны и командирами военно-морского флота. Фотографии пусков 14 апреля опубликовало Центральное информационное агентство Северной Кореи (ЦТАК).
В статье ЦТАК говорится, что пуски ракет осуществлялись для проверки интегрированной системы управления вооружением военного корабля, обучения экипажей процедурам запуска ракет и проверки точности и помехозащищенности модернизированных навигационных систем.
Крылатые ракеты пролетели над водами у западного побережья страны в течение примерно 7869−7920 секунд, а противокорабельные ракеты — примерно 1960−1973 секунд.
Ким Чен Ын после испытаний призвал к повышению стратегических и тактических ударных возможностей и готовности к быстрому реагированию. Его проинформировали о планах создания систем вооружения для двух дополнительных строящихся эсминцев. В июне прошлого года Ким анонсировал создание в 2026 году двух эсминцев класса Choe Hyon, а также пообещал ежегодно вводить в строй два корабля того же или более совершенного класса.
Упоминание о третьем и четвертом кораблях говорит о том, что Пхеньян ускоряет формирование флотилии эсминцев. После успешного завершения первоначальных испытаний последующее производство обычно ускоряется.