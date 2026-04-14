Reuters: Северная Корея провела испытания «сверхточных» ракет

Северная Корея 12 апреля провела испытательные пуски стратегических крылатых и противокорабельных ракет с первого в стране 5000-тонного многоцелевого эсминца Choe Hyon в Желтом море.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Военные КНДР, по данным агентства Reuters, запустили две стратегические крылатые ракеты и три противокорабельные ракеты. За испытательными пусками наблюдал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вместе с высокопоставленными чиновниками Министерства обороны и командирами военно-морского флота. Фотографии пусков 14 апреля опубликовало Центральное информационное агентство Северной Кореи (ЦТАК).

В статье ЦТАК говорится, что пуски ракет осуществлялись для проверки интегрированной системы управления вооружением военного корабля, обучения экипажей процедурам запуска ракет и проверки точности и помехозащищенности модернизированных навигационных систем.

Крылатые ракеты пролетели над водами у западного побережья страны в течение примерно 7869−7920 секунд, а противокорабельные ракеты — примерно 1960−1973 секунд.

ЦТАК отметило, что цели были поражены «со сверхточностью».

Ким Чен Ын после испытаний призвал к повышению стратегических и тактических ударных возможностей и готовности к быстрому реагированию. Его проинформировали о планах создания систем вооружения для двух дополнительных строящихся эсминцев. В июне прошлого года Ким анонсировал создание в 2026 году двух эсминцев класса Choe Hyon, а также пообещал ежегодно вводить в строй два корабля того же или более совершенного класса.

Упоминание о третьем и четвертом кораблях говорит о том, что Пхеньян ускоряет формирование флотилии эсминцев. После успешного завершения первоначальных испытаний последующее производство обычно ускоряется.

Лим Юл Чхул
профессор Университета Кённам
Северная Корея: одна из самых закрытых стран мира
Одна из самых закрытых стран мира, Северная Корея остается в центре международной политики благодаря ядерным амбициям и особой модели государственного устройства. В этом материале разберем ключевую информацию, историю, отношения с соседями и интересные факты о КНДР.
Читать дальше