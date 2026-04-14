Reuters: Северная Корея провела испытания «сверхточных» ракет

Ким Чен Ын после испытаний призвал к повышению стратегических и тактических ударных возможностей и готовности к быстрому реагированию. Его проинформировали о планах создания систем вооружения для двух дополнительных строящихся эсминцев. В июне прошлого года Ким анонсировал создание в 2026 году двух эсминцев класса Choe Hyon, а также пообещал ежегодно вводить в строй два корабля того же или более совершенного класса.