В Воронеже за 311 миллионов отремонтируют больницу скорой помощи

В Воронеже завершился конкурс на выполнение работ по капитальному ремонту БУЗ ВО «Воронежская городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1. Его стоимость оценивается в 311 миллионов рублей, сообщает сетевое издание “De Facto Воронеж”.
По условиям контракта, ремонт должен завершиться к 2028 году и будет разделен на пять этапов:
— с момента подписания договора до 7 сентября 2026 года;
— с 8 сентября по 15 декабря 2026 года;
— с 16 декабря 2026 по 30 июня 2027 года;
— с 1 июля по 15 декабря 2027 года;
— с 16 декабря 2027 по 1 марта 2028 года.
Подрядчик должен провести демонтаж фасада, отремонтировать систему электроснабжения фасадной части здания, а также провести масштабные ремонтно-восстановительные работы стоимостью более 203 миллиона рублей. Также предусмотрены обновление системы отопления, вентиляции, электроснабжения и водоснабжения, а также демонтаж сетей наружного водоснабжения.