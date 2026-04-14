Единый день открытых дверей пройдет в кластерах «Профессионалитета»

Единый день открытых дверей пройдет 18 апреля во всех кластерах федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в Минпросвещения РФ.
Более 970 тысяч учеников 8−11-х классов и их родителей придут в колледжи и на предприятия, чтобы узнать, как получить востребованные специальности и найти интересную работу.
«Как отмечал Президент Владимир Владимирович Путин, “важно, чтобы система СПО была эффективной, ориентированной на достижение целей национального развития, а образовательные программы полностью отвечали потребностям реального сектора экономики”. Федеральный проект “Профессионалитет” нацпроекта “Молодёжь и дети” продолжает активно развиваться. В сентябре этого года откроются еще 95 новых кластеров, а всего их уже 601 практически по всей стране. В Единый день открытых дверей школьники и их родители смогут выбрать желаемую профессию и определить для себя перспективы дальнейшего трудоустройства на наших предприятиях», — подчеркнул заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.
Федеральный проект «Профессионалитет» объединяет 1730 колледжей и техникумов в 86 регионах России. Общее число обучающихся в этих учебных заведениях превышает 2 миллиона человек. В реализации образовательных программ участвуют более 3 тысяч компаний-работодателей.
На дне открытых дверей пройдет свыше 2,5 тысячи родительских собраний с участием руководителей региональных органов исполнительной власти и представителей ведущих местных предприятий. На встречах расскажут о перспективных направлениях подготовки по программам «Профессионалитета», а также дадут советы по поступлению и целевому обучению.
Для школьников организуют более 3,5 тысячи экскурсий на предприятия. Кроме того, в колледжах и техникумах состоится свыше 13 тысяч профессиональных проб — это даст будущим абитуриентам шанс на практике ознакомиться с разными профессиями.
«Убежден: чтобы сделать правильный карьерный выбор, нужно соприкоснуться с профессией вживую. Именно такую возможность дает Единый день открытых дверей в колледжах “Профессионалитета”. Мы приглашаем школьников и их родителей, чтобы они своими глазами увидели современные мастерские, пообщались с преподавателями и, что самое важное, с представителями компаний-работодателей. Такие встречи вдохновляют и помогают ребятам сделать осознанный выбор в пользу интересной и востребованной профессии», — сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
В десятках тысяч школ состоится свыше 8,4 тысячи тематических классных часов «Профессионалитет: ты в хорошей компании!». На них выступят амбассадоры проекта — обучающиеся колледжей, которые поделятся опытом и расскажут о перспективах и преимуществах обучения в учреждениях «Профессионалитета». Они расскажут о преимуществах практико-ориентированных образовательных программ, условиях прохождения стажировок и перспективах трудоустройства, а также о мерах поддержки, предоставляемых работодателями и региональными органами исполнительной власти.
Старшеклассников также ознакомят с карьерными картами специальностей — инструментом, с помощью которого можно изучить возможности карьерного развития, а также узнать о доступных в регионе мерах поддержки.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.