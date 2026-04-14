Еще одна деревня исчезла в Беларуси. Это следует из решения Толочинского районного совета депутатов. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
В частности, местными властями было принято решение об упразднении деревни Стуканы Волосовского сельсовета Толочинского района. Она находится в Витебской области.
Решение вступает в силу после официального опубликования.
Ранее в Витебской области упразднили деревню Давыдово.
Кроме того, два населенных пункта исчезли с карты Беларуси за месяц.
