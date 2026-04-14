В Липецкой области высадят 210 тысяч сеянцев сосны

Специалисты высадят 210 тыс. сеянцев сосны в лесном фонде Липецкой области, сообщили в управлении лесного хозяйства региона. Такая работа способствует достижению целей нацпроекта «Экологическое благополучие».
В общей сложности молодые деревья разместят на территории площадью 84 га. Подчеркивается, что сеянцы имеют закрытую корневую систему. Их выращивают в специализированных селекционно-семеноводческих центрах, например, этот посадочный материал привезли из Свердловской области. Семена с улучшенными наследственными свойствами проращивают в отдельных контейнерах, горшках или кассетах. В результате при пересадке корневая система не повреждается, сеянцы быстрее адаптируются на новом месте, что гарантирует высокую приживаемость. Также они устойчивы к засухе.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.