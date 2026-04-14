Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет 17 апреля

«Ярмарка трудоустройства четвертый год подряд остается одним из самых востребованных кадровых событий в стране. Она открывает возможности для тех, кто хочет найти работу или сменить профессию, узнать об актуальных запросах рынка труда. В прошлом году региональный и федеральный этапы объединили почти миллион участников — как соискателей, так и работодателей. В итоге трудоустроено более 120 тысяч человек. А за три прошедших года работу нашли около 400 тысяч россиян», — отметила вице-премьер Татьяна Голикова.