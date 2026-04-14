Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет 17 апреля

Региональный этап всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» состоится 17 апреля во всех регионах страны при поддержке нацпроекта «Кадры», сообщили в Минтруде России.
Мероприятия пройдут на 1800 площадках, включая кадровые центры «Работа России», вузы, колледжи, предприятия и общественные пространства. Более 13,5 тысячи компаний представят соискателям свыше 290 тысяч вакансий.
«Ярмарка трудоустройства четвертый год подряд остается одним из самых востребованных кадровых событий в стране. Она открывает возможности для тех, кто хочет найти работу или сменить профессию, узнать об актуальных запросах рынка труда. В прошлом году региональный и федеральный этапы объединили почти миллион участников — как соискателей, так и работодателей. В итоге трудоустроено более 120 тысяч человек. А за три прошедших года работу нашли около 400 тысяч россиян», — отметила вице-премьер Татьяна Голикова.
Каждый регион представит свою программу мероприятий с учетом специфики локального рынка труда. Так, в Волгоградской области все желающие смогут пройти профориентационные тестирования, в Костромской области проведут уроки по самопрезентации, в Мордовии организуют увлекательные профтуры на предприятия и в технопарки, а в Тюменской области — профориентационные мероприятия для молодежи с использованием VR-технологий и выставку местных мастеров.
«Наша задача — дать компаниям и специалистам максимум возможностей для прямого диалога, чтобы закрыть кадровые потребности ключевых предприятий, наладить долгосрочные связи между кадровыми центрами, HR-сообществом и работодателями. Помимо встреч с работодателями участников традиционно ждут мастер-классы, тренинги, онлайн-марафоны, профориентация и экскурсии на реальные производства. Прийти на ярмарку стоит не только тем, кто ищет работу, но и школьникам, студентам и их родителям», — сказал глава Минтруда России Антон Котяков.
Ярмарка пройдет в два этапа. Федеральный состоится в июне. Посмотреть программу мероприятий в каждом регионе можно на портале «Работа России».
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.