Затяжные дожди на неделю накроют Нижний Новгород

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 апреля, ФедералПресс. В столице Приволжья в ближайшие дни ожидаются затяжные дожди. Так, по прогнозам синоптиков, уже сегодня, 14 апреля, не обойдется без осадков.

При этом воздух днем прогреется до 17 градусов тепла. А вот ночью температура воздуха составит немногим больше нуля.

Следующие два дня должны порадовать нижегородцев солнечной погодой и ясным небом.

А вот уже с пятницы, 17 апреля, согласно данным сервиса «Яндекс. Погода», вновь придут дожди, которые будут лить на протяжении недели. Также ожидается похолодание. Днем — 7−10 градусов выше нулевой отметки, ночью — от +2 до +5.

Фото: ФедералПресс / Ксения Кобалия.