Врачи в Якутии оживили мужчину, который уснул на морозе и умер

В Мирном врачи спасли мужчину, который уснул на улице в 20-градусный мороз и перестал подавать признаки жизни. Его сердце не билось пять часов, давление не определялось, но медикам удалось вернуть пациента, рассказывает «КП — Якутия».
В конце марта мужчина возвращался домой после застолья, присел на скамейку и замерз. Прохожие заметили его не сразу. Приехавшая скорая зафиксировала клиническую смерть — кардиограмма показывала прямую линию.
Фельдшер связался с анестезиологом-реаниматологом Мирнинской ЦРБ Дмитрием Босиковым. Врач ранее внедрял методику «размораживания» пациентов при переохлаждении. Он распорядился везти мужчину в приемный покой.
Первым делом медикам нужно было медленно отогреть тело. Слишком быстрое повышение температуры разрушило бы мелкие сосуды и привело к инфаркту, отеку мозга или отказу почек. За четыре часа температуру подняли с 24 до 34 градусов.
Когда столбик термометра достиг 34 градусов, начали расширенную сердечно-легочную реанимацию: непрямой массаж сердца, искусственную вентиляцию легких и стимулирующие препараты. Спустя 25 минут на мониторе появилась фибрилляция желудочков. После разряда сердце заработало.
Мужчина провел в состоянии клинической смерти 5 часов 34 минуты. После того как сердце запустилось, его ввели в искусственную кому. Через сутки он пришел в себя. Осложнений не последовало. Спустя пять дней наблюдения пациента выписали.
