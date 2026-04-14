В Александровском районе Томской области обновят 9 километров автодорог

Участки автодорог Александровское — 35-й километр и Стрежевой — Нижневартовск общей протяженностью 9 км отремонтируют на территории Александровского района Томской области. Работы проведут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в департаменте информационной политики администрации региона.
Все работы должны завершить в начале августа. В том числе планируется приступить к строительству линии электроосвещения на участке трассы Александровское — 35-й километр, проходящем по селу Александровскому. Еще в нормативное состояние приведут мост через реку Кайму, расположенный на 34-м километре автодороги Стрежевой — Нижневартовск. Этот объект продолжат обновлять в 2027 году. Мастера уже приступили к обустройству объездного пути на период ремонта.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.