Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кирове проведут масштабное благоустройство парка Победы

Завершить преображение территории планируют к 31 августа.

Парк Победы в Кирове благоустроят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в областном управлении массовых коммуникаций.

В планах провести вырубку аварийных деревьев, обновить пешеходные зоны, отремонтировать лестницы, заменить скамейки и урны. На первом этапе работ специалисты выполнят демонтаж старого покрытия на тротуарах. Завершить преображение территории планируют к 31 августа.

«Дирекция благоустройства на всех этапах будет контролировать качество производства работ. Планируются выезды на место и проверка исполнительной документации, а также паспортов качества используемых материалов», — подчеркнул и. о. руководителя дирекции благоустройства города Кирова Максим Егоров.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.