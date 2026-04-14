В Кирове проведут масштабное благоустройство парка Победы

Парк Победы в Кирове благоустроят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в областном управлении массовых коммуникаций.
В планах провести вырубку аварийных деревьев, обновить пешеходные зоны, отремонтировать лестницы, заменить скамейки и урны. На первом этапе работ специалисты выполнят демонтаж старого покрытия на тротуарах. Завершить преображение территории планируют к 31 августа.
«Дирекция благоустройства на всех этапах будет контролировать качество производства работ. Планируются выезды на место и проверка исполнительной документации, а также паспортов качества используемых материалов», — подчеркнул и. о. руководителя дирекции благоустройства города Кирова Максим Егоров.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.