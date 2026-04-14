В Калининградской области до конца мая запретят жечь траву, мусор и готовить шашлыки на природе

На время действия режима в регионе нельзя разводить костры в лесах, сжигать мусор и траву, а ещё готовить еду на открытом огне, в том числе на землях сельхозназначения. Муниципалитетам поручили создать оперштабы и рабочие группы, усилить контроль, подготовить противопожарные преграды, провести уборку после зимы. В районах также должны позаботиться о пунктах для временного размещения.