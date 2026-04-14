В Хабаровском крае реализуют более 700 проектов ТОС в 2026 году

Хабаровский край в 2026 году приступит к реализации 703 проектов территориального общественного самоуправления (ТОС). Инициативы будут воплощены в 13 районах и 5 округах региона при поддержке краевого бюджета, муниципальных средств и привлечённых ресурсов, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Общий объём финансирования складывается из нескольких источников: 500 млн рублей выделено в качестве краевой субсидии, свыше 277 млн рублей поступит от спонсоров и граждан, более 66 млн рублей направят из муниципальных бюджетов. Поддержка проектов осуществляется в рамках краевого конкурса и партийного проекта «ТОС в каждый двор» партии «Единая Россия». Всего на конкурс 2026 года было подано 1 759 заявок с общей запрашиваемой суммой свыше 1,3 млрд рублей.
Одобренные проекты охватывают широкий спектр инициатив. Жители получат обновлённые детские и спортивные площадки, благоустроенные парковые зоны и скверы. Предусмотрена установка контейнеров для бытовых отходов, камер видеонаблюдения. В числе популярных идей — творческие проекты: монтаж сцен, установка новогодних елей, пошив сценических костюмов.
По словам депутата Госдумы от Хабаровского края Максима Иванова, ключевая задача — обеспечить качественное и своевременное выполнение всех проектов, чтобы изменения были заметны жителям уже в ближайшее время. Депутаты оказывают содействие гражданам: проводят консультации по созданию ТОС и оформлению документов для участия в краевом конкурсе. Первые работы начнутся в конце апреля.
