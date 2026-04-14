Во Владикавказе мужчина с ножом напал на букмекерскую контору

Во Владикавказе мужчина, по предварительным данным, вооруженный ножом, напал на букмекерскую контору, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы Северной Осетии.
«По предварительной информации, мужчина с ножом вошел в помещение букмекерской конторы и стал угрожать ее работникам. Прибывшие на место сотрудники задержали его, во время задержания он был ранен», — сказал собеседник агентства.
14 апреля вооруженное нападение произошло в городе Сиверек на востоке Турции: нападавший ранил нескольких учеников и взял их в заложники.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.