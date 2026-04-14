Калининградец стал первым в истории региона мастером спорта России по метанию ножа

Андрей Никитин много лет системно тренировался и добился высокого результата.

Наш земляк Андрей Никитин стал первым в истории Калининградской области мастером спорта России по спортивному метанию ножа. Об этом сообщает пресс-служба областного минспорта.

В 2024 году спортсмен выполнил норматив на двух подряд турнирах: на призы ДОСААФ и чемпионате России. Результат этот позволил Андрею попасть в национальную сборную и на Чемпионате мира завоевать золото в метании на дальность с 15 метров, а через год установить рекорд России на дальности 23 метра.

Отметим, чемпион сам участвует в соревнованиях и параллельно занимается тренерской работой.

