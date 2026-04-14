Аэропорт Нижнего Новгорода возобновил работу после снятия ограничений 14 апреля

Аэропорт Нижнего Новгорода имени Чкалова вернулся к обычному режиму работы. Ограничения на прием и отправку воздушных судов, действовавшие ранее, полностью сняты. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. Из-за них ранее были задержаны несколько рейсов из Нижнего Новгорода, в том числе в Калининград, Москву и Санкт-Петербург. Что касается прибывающих бортов, то с опозданием ожидаются самолеты из Москвы, Санкт-Петербурга и Минеральных Вод.
Сейчас все службы аэропорта функционируют в штатном режиме. Пассажирам рекомендуют внимательно следить за объявлениями по громкой связи, а также сверяться с информацией на онлайн-табло.