Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт Нижнего Новгорода возобновил работу после снятия ограничений 14 апреля

Отправка и прием воздушных судов ведутся в штатном режиме.

Источник: Комсомольская правда

Аэропорт Нижнего Новгорода имени Чкалова вернулся к обычному режиму работы. Ограничения на прием и отправку воздушных судов, действовавшие ранее, полностью сняты. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. Из-за них ранее были задержаны несколько рейсов из Нижнего Новгорода, в том числе в Калининград, Москву и Санкт-Петербург. Что касается прибывающих бортов, то с опозданием ожидаются самолеты из Москвы, Санкт-Петербурга и Минеральных Вод.

Сейчас все службы аэропорта функционируют в штатном режиме. Пассажирам рекомендуют внимательно следить за объявлениями по громкой связи, а также сверяться с информацией на онлайн-табло.