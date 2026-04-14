В «Альфа-банке» назвали вредной идею налога на сверхприбыль для банков

Изъятие сверхприбыли банков ударит по инвестициям в технологии и ухудшит деловой климат, считает председатель совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев. Он назвал идею windfall tax «абсолютно вредной» в долгосрочной перспективе.

Источник: РБК

Налог на сверхприбыль (windfall tax) для банков — это «абсолютно вредная» идея, кредитные организации инвестируют эти средства в развитие, рассказал Радио РБК председатель совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев. По его словам, эта инициатива «рождает неуверенность бизнеса в завтрашнем дне и недоверие к экономике», а также ухудшает инвестиционный климат.

«Краткосрочно, может быть, государство что-то и выиграет, но в долгую это очень вредная мера. Не потому, что банки не могут найти эти деньги. Наверное, могут, хотя они уже их определили в капитал, они их видимо запланировали в какие-то инвестиции в новые технологии. Это абсолютно вредная история», — считает Сысуев.

Он отметил, что российская банковская система считается одной из самых передовых с точки зрения новых технологий и удобства для клиента, потому что есть здоровая конкуренция, ответственные акционеры, частные собственники и частные финансовые институты. «Вот на что идут наши деньги. Об этом хорошо известно. Это открытые данные, открытые источники. Никаких секретов здесь нет», — подчеркнул председатель совета директоров Альфа-банка.

В случае введения налога на сверхприбыль за 2025 год российские банки могут заплатить в бюджет около 270 млрд рублей, заявил ранее аналитик «Т-Инвестиций» по финансовому сектору Егор Датхлер. По его словам, наибольшую нагрузку в абсолютном выражении могут понести Сбер и ВТБ.

10 апреля источник, близкий к кабмину, сообщил РБК, что решение о введении налога на сверхприбыль (windfall tax) по итогам 2025 года пока не принято и обсуждается на уровне правительства и администрации президента. «Интерфакс» со ссылкой на источник писал, что власти обсуждают параметры возможного нового windfall tax, которые отличаются от механизма, применявшегося ранее. Согласно обсуждаемой концепции, налог может взиматься с суммы превышения прибыли компании за 2025 год над средней прибылью за 2018−2019 годы. Этот же период использовался в качестве базы при расчете налога на сверхприбыль с прибыли за 2021−2022 годы.

Предложение обсудить налог на сверхприбыль в отдельных отраслях несет риски для капитализации компаний и доверия инвесторов, считает президент и совладелец «Норникеля» Владимир Потанин. По его словам, изъятие дополнительной прибыли может вступить в противоречие с задачей развития фондового рынка и ожиданиями акционеров.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин отмечал, что ввод налога на сверхприбыль в масштабах 2023 года в нынешних условиях невозможен. По его мнению, прежде чем возвращаться к теме windfall tax, следует создать условия для роста прибыли — в частности, за счет ослабления рубля и снижения ключевой ставки до однозначных значений.

Узнать больше по теме
Биография Владимира Потанина
Крупный предприниматель и государственный деятель, Владимир Потанин — один из ключевых представителей крупного бизнеса постсоветской России. Он известен как многолетний участник процессов приватизации, корпоративного управления и развития металлургической отрасли. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше