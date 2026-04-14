В «Альфа-банке» назвали вредной идею налога на сверхприбыль для банков

10 апреля источник, близкий к кабмину, сообщил РБК, что решение о введении налога на сверхприбыль (windfall tax) по итогам 2025 года пока не принято и обсуждается на уровне правительства и администрации президента. «Интерфакс» со ссылкой на источник писал, что власти обсуждают параметры возможного нового windfall tax, которые отличаются от механизма, применявшегося ранее. Согласно обсуждаемой концепции, налог может взиматься с суммы превышения прибыли компании за 2025 год над средней прибылью за 2018−2019 годы. Этот же период использовался в качестве базы при расчете налога на сверхприбыль с прибыли за 2021−2022 годы.