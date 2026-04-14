Иностранные блогеры отметили Пасху в Нижнем Новгороде

Пять иностранных блогеров приехали в Нижний Новгород в рамках пресс-тура. Путешествие по городу совпало с празднованием Пасхи, поэтому туристы смогли поучаствовать в культурных мероприятиях. Об этом сообщили в pravda-nn.ru.

Иностранные туристы смогли поучаствовать в Крестном ходе, попробовали гигантский кулич, бились яйцами и смогли пообщаться с митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием. По словам зарубежных блогеров, это стало для них новым культурным опытом.

Франко-канадец Оливье, который переехал в Саратов, рассказал, что до жизни в России с Пасхой не был знаком. В этом году ему удалось впервые попробовать пасху.

Блогер Лиза, которая вернулась в Россию спустя 30 лет жизни в Германии, сообщила, что для нее Пасха 2026 года стала самым ярким праздником.

Иностранцы были впечатлены и рассказали, что празднование Пасхи — не просто религиозная традиция, а возможность понять Россию через людей, обычаи и эмоции.

Напомним, что около 10 тыс. нижегородцев приняли участие в пасхальном Крестном ходе.

Ранее балерина из Японии рассказала о русском балете и русских закатах.