Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четверых иностранцев выдворили из страны: рейды по хостелам проходят в Алматы

В Алматы во время рейда по хостелам и гостиницам малой вместимости, где могут проживать иностранные граждане, выявили больше тысячи нарушений, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Источник: Nur.kz

Как сообщили на ведомственном сайте МВД, проверки возможных мест концентрации иностранцев проводятся с 10 по 20 апреля. На сегодняшний день проверено 158 хостелов и 169 других объектов размещения. В них проверили 149 иностранных граждан.

«Проверки носят системный характер и направлены, прежде всего, на обеспечение безопасности граждан, выявление нарушений миграционного законодательства и предупреждение преступлений», — отметил начальник управления общественной безопасности ДП Алматы Тимур Ногайбаев.

По итогам проверок пресечено 1 087 административных правонарушений, из них: 648 нарушений миграционного законодательства; 121 факт нарушения правил пребывания иностранными гражданами; 169 фактов распития алкоголя в общественных местах; 10 фактов потребления наркотических средств; 139 случаев приставания в общественных местах; 62 факта нахождения несовершеннолетних в ночное время без сопровождения.

Кроме того, по решению суда за пределы Республики Казахстан выдворены 4 иностранных гражданина. По данным полиции, работа в данном направлении будет продолжена.