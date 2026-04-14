Четверых иностранцев выдворили из страны: рейды по хостелам проходят в Алматы

Как сообщили на ведомственном сайте МВД, проверки возможных мест концентрации иностранцев проводятся с 10 по 20 апреля. На сегодняшний день проверено 158 хостелов и 169 других объектов размещения. В них проверили 149 иностранных граждан.
«Проверки носят системный характер и направлены, прежде всего, на обеспечение безопасности граждан, выявление нарушений миграционного законодательства и предупреждение преступлений», — отметил начальник управления общественной безопасности ДП Алматы Тимур Ногайбаев.
По итогам проверок пресечено 1 087 административных правонарушений, из них: 648 нарушений миграционного законодательства; 121 факт нарушения правил пребывания иностранными гражданами; 169 фактов распития алкоголя в общественных местах; 10 фактов потребления наркотических средств; 139 случаев приставания в общественных местах; 62 факта нахождения несовершеннолетних в ночное время без сопровождения.
Кроме того, по решению суда за пределы Республики Казахстан выдворены 4 иностранных гражданина. По данным полиции, работа в данном направлении будет продолжена.