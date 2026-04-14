Депутаты одобрили социальный лифт в чиновники для участников СВО

В документе отмечается, что по общим правилам претенденты на высшие и главные должности муниципальной службы должны иметь образование не ниже специалитета или магистратуры, стаж муниципальной службы не менее четырех лет. Участники СВО смогут занимать эти должности при наличии высшего образования всех уровней и стажа муниципальной службы не менее двух лет. Кроме того, проектом предусмотрено отсутствие требований к стажу для замещения главной группы должностей «при наличии у участника специальной военной операции диплома специалиста или магистра с отличием в течение трёх лет со дня его выдачи».