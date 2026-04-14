Волгоградцам рассказали, где заработать 180 тысяч рублей

Больше всего в Волгограде сейчас готовы платить сотрудникам в транспортном машиностроении. Работникам данной специальности предлагают зарплату в среднем 171 тысяча рублей. В числе наиболее высокооплачиваемых специалистов этой отрасли — автомаляры со средними зарплатными предложениями в 183 тысячи рублей и сварщики, которые могут рассчитывать в среднем на 180 тысяч.