Казарму лейб-гвардии Стрелкового артиллерийского дивизиона восстановят в Стрельне

На торги выставили трехэтажное здание казармы лейб-гвардии Стрелкового артиллерийского дивизиона в Стрельне. Памятник архитектуры начала XX века, являющийся частью объекта культурного наследия регионального значения, восстановят по программе «Рубль за метр». Но перед этим 6 мая пройдет аукцион. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
— Для нас важен каждый памятник, который может рассказать о славных деяниях предков, об архитектурных и культурных традициях города на Неве и России, о защитниках Отечества минувших дней. Реставрация исторических построек через программу «Рубль за метр» — эффективный формат вовлечения ответственного бизнеса. Благодаря ей удалось вернуть к жизни несколько важных памятников, — подчеркнул губернатор Александр Беглов.
Площадь всех помещений казармы составила около 2,3 тысячи квадратных метров. Объявленный на торгах победитель получит здание в долгосрочную аренду на 49 лет. Ему нужно будет выполнить ремонтно-реставрационные работы в семи пространствах, в том числе за два года разработать и согласовать проектную документацию. Начальная цена ежемесячной аренды — 717 тысяч рублей, но после успешного обновления она опустится до 1 рубля за «квадрат».
Напомним, в начале XX века в казарме размещали легкие артиллерийские батареи гвардейской стрелковой бригады. Военные находились там вплоть до начала Первой мировой войны. После революции объект переделали под жилье.