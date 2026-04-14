Антибиотик динитрокарбанилид нашли в говяжьих сосисках в Нижнем Новгороде

Динитрокарбанилид выявили в образцах сосисок из говядины, поступивших в рамках государственного пищевого мониторинга в нижегородскую испытательную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ» 10 апреля. Об этом сообщает Нижегородский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ».
Тем самым установлено несоответствие мясного продукта требованиям безопасности пищевой продукции.
Сведения внесены в систему «Веста» и переданы в управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республикам Марий Эл и Мордовия для принятия мер.
Справка.
Динитрокарбанилид — антибиотик, применяемый в ветеринарии при лечении животных. Его присутствие в пищевой продукции может представлять опасность для здоровья человека.