Антибиотик динитрокарбанилид нашли в говяжьих сосисках в Нижнем Новгороде

Такая продукция небезопасна для человека.

Источник: Время

Динитрокарбанилид выявили в образцах сосисок из говядины, поступивших в рамках государственного пищевого мониторинга в нижегородскую испытательную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ» 10 апреля. Об этом сообщает Нижегородский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Тем самым установлено несоответствие мясного продукта требованиям безопасности пищевой продукции.

Сведения внесены в систему «Веста» и переданы в управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республикам Марий Эл и Мордовия для принятия мер.

Ранее опасные колбасы и масло выявили в Нижегородской области.

Справка.

Динитрокарбанилид — антибиотик, применяемый в ветеринарии при лечении животных. Его присутствие в пищевой продукции может представлять опасность для здоровья человека.