Три участка автомобильных дорог освободились от воды в Нижегородской области

Два частных жилых дома, 39 приусадебных участков и три участка автомобильных дорог в девяти муниципальных образованиях освободились от воды в Нижегородской области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Однако в течение суток произошло подтопление приусадебных участков в Воскресенском округе (деревня Игнатьево, улица Лесная). Под водой оказался и участок автодороги в Навашинском округе (дорога к с. Натальино по улице Школьной).
«Всего на территории 23 муниципальных образований затоплено 13 жилых и 57 дачных дома, 1209 приусадебных участков, 14 низководных мостов, 10 участков автодорог», — рассказали в МЧС.
Эвакуация жителей в пункты временного размещения в настоящее время не требуется. Организован круглосуточный сбор и мониторинг информации о паводковой обстановке, проводится ежедневный контроль за работой оперативных групп муниципальных образований.
Ранее сообщалось, что нижегородцев просят воздержаться от поездок в Керженский заповедник из-за половодья.