Жители юга и севера края выбрали более 80 общественных пространств для благоустройства

Более 80 общественных пространств обустроили в городах южной и северной групп округов Красноярского края по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы прошли в Лесосибирске, Енисейске, Норильске, Дудинке, Минусинске, а также в поселках Курагино и Шушенское. За годы реализации программы здесь появились и обновились парки, скверы, набережные и общественные площади. Так, в Лесосибирске благоустроили центральный парк, несколько скверов и набережную реки Маклаковка. В Енисейске обновили набережную, парк Декабристов, Соборную площадь и ряд городских скверов. В Норильске преобразили общественные пространства в разных районах, включая Кайеркан и Талнах. В Дудинке обустроили сквер и детскую площадку. В Минусинске обновили набережную Енисея, скверы и парк культуры и отдыха. В Курагино появились новые общественные пространства и зоны отдыха, а в Шушенском благоустроили набережную со смотровой площадкой, парк и площадь. Мы с дочками очень любим гулять, и география наших прогулок всё расширяется. Сквер Юбилейный и парк «Сосновый бор» в Новоенисейске, где живет бабушка, парк Центральный возле любимого кинотеатра, а теперь и прекрасная набережная почти рядом с нашим домом, — рассказала жительница Лесосибирска Анастасия Медведева. Отметим, что с 2018 года в регионе благоустроили более 270 общественных пространств, а в 2026 году планируется обновить еще 33 территории. Новое голосование за объекты благоустройства пройдет с 21 апреля по 12 июня.