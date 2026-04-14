Байкал на майские праздники: топ-10 мест, куда поехать, маршруты и советы туристам

Не брать теплую одежду. Погода на Байкале переменчива: днем может быть +15 °C, а вечером и ночью — заморозки. Сильный ветер с озера — обычное дело. Без теплой куртки, шапки и непромокаемой обуви вы рискуете испортить себе отдых. Надеяться на купание. Вода в Байкале в мае ледяная, купаться невозможно. Даже летом вода прогревается только в отдельных мелководных бухтах, а весной о пляжном отдыхе стоит забыть. Ехать без четкого маршрута. Байкал огромен, а расстояния между достопримечательностями большие. Без заранее продуманного плана можно потерять время и деньги на лишние переезды. Не бронировать жилье заранее. В майские праздники спрос на жилье, особенно на Ольхоне и в Листвянке, резко растет. Хорошие варианты быстро заканчиваются, а цены могут быть выше. Бронируйте отель или гостевой дом заранее. Полагаться только на безналичный расчет. В небольших поселках, на рынках и в некоторых кафе карты могут не принимать. Наличные деньги пригодятся для оплаты сувениров, местных продуктов и экскурсий.