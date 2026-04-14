За сезон горнолыжные комплексы Подмосковья посетили почти 1,5 млн человек

Около 1,5 млн гостей посетили в этом сезоне горнолыжные комплексы Московской области, сообщили в министерстве культуры и туризма региона. Рост этого показателя обеспечивают при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Одним из самых популярных стал комплекс «Красная горка» в Подольске. Там побывали почти 390 тыс. человек. Также многие любители активного отдыха выбрали спортивный парк «Волен» — «Степаново», горнолыжный клуб Леонида Тягачева и курорт «Сорочаны» в Дмитровском муниципальном округе. На каждом из них прокатились около 300 тыс. гостей.
Подчеркивается, что в прошлом году несколько горнолыжных комплексов региона получили государственную поддержку на развитие туристической инфраструктуры. Среди них — «Красная горка», «Лисья гора» в городском округе Балашиха, «Фристайл» в городском округе Люберцы, горнолыжный клуб имени Леонида Тягачева и спортивный парк «Волен» — «Степаново». Полученные средства направили на закупку и установку необходимого оборудования.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.