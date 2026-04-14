В Прикамье увеличат санитарные рубки из-за уссурийского полиграфа

Санитарные рубки в Пермском крае увеличат из-за уссурийского полиграфа, сообщает информационное агенство «Текст».
В Пермском крае продолжает расти площадь лесов, пострадавших жука-полиграфа. На сегодняшний день она достигла 5,7 тысячи гектаров, сообщили ИА «Текст» в региональном Минприроды.
При этом, как отметили в ведомстве, карантинные зоны увеличиваются, а ареал вредителя расширяется. Чтобы сдержать его распространение, в 2026 году запланированы санитарные рубки на площади 617 гектаров. Это заметно больше, чем в предыдущие годы, и говорит о намерении усилить лесозащитные меры.
Напмоним, уссурийский полиграф появился в регионе в 2022 году. Некоторые эксперты опасаются, что через несколько лет пихт может не остаться вовсе. Однако Виктор Ефимик объяснил сайту perm.aif.ru, что лесной массив на территории Прикамья составляют и другие хвойные породы. Поэтому лес хоть и может заметно поредеть, но не уменьшится.