Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

8000 скважин для метро пробурили на площади Свободы в Нижнем Новгороде

Строители завершили масштабное усиление грунта с применением инновационной технологии перед началом монолитных работ.

Рабочие завершили работы по укреплению грунта в зоне будущего станционного комплекса на площади Свободы. Об этом сообщили в MAX-канале «МетроНН». Усиление площадки стало необходимым из-за сложных геологических условий нагорной части Нижнего Новгорода, что потребовало применения особых технологических решений при проектировании.

Для создания надежной опоры была внедрена инновационная технология Jet grouting. За два года с помощью самоходной буровой установки Soilmec SM-22 специалисты пробурили 8000 скважин. Полученная конструкция способна выдерживать максимальные нагрузки на всем пути следования тоннелепроходческого щита и будущих тоннелей метрополитена.

Завершение этапа подготовки грунта позволяет строителям приступить к следующей фазе — монолитным работам. Данные меры гарантируют безопасность и долговечность подземных сооружений в условиях городской застройки и специфического рельефа региона.

Ранее сообщалось, что причины отсрочки открытия новых станций метро назвали нижегородцам.