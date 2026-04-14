8000 скважин для метро пробурили на площади Свободы в Нижнем Новгороде

Для создания надежной опоры была внедрена инновационная технология Jet grouting. За два года с помощью самоходной буровой установки Soilmec SM-22 специалисты пробурили 8000 скважин. Полученная конструкция способна выдерживать максимальные нагрузки на всем пути следования тоннелепроходческого щита и будущих тоннелей метрополитена.