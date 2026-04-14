Мэр Воронежа ответил, почему нельзя возобновлять отопление во время внезапных холодов

При наступлении мартовского тепла жители Воронежа жаловались, что парятся в квартирах и просили отключить отопление. Для этой процедуры существуют нормативы — среднесуточная температура воздуха за окном должна достигнуть +8 градусов. Со 2 апреля отопительный сезон в столице Черноземья закончился. Но тут весенние холода вновь атаковали территорию региона. Воронежцы стали мерзнуть в своих жилищах.
У мэра Воронежа Сергея Петрина спросили, можно ли не соблюдать действующие правила и не отключать тепло при достижении нормативной среднесуточной температуры?
— Понятно, что практически каждый год после отключения отопления происходит похолодание. Включение систем на отопление — это сложный процесс. Поэтому тут два варианта: заканчивать отопительный сезон позже и терпеть в квартирах жару, либо, как сейчас, пользоваться кондиционерами на теплом воздухе. Других вариантов не вижу, — ответил глава города.