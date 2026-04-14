Названа стоимость местной клубники в России

Первую местную клубнику в Краснодарском крае продают по 1700 рублей за килограмм.

Источник: Комсомольская правда

Сезон клубники стартовал в Краснодарском крае. Первые поставки с теплиц на прилавки начались 14 апреля. Розничная цена местной ягоды сейчас достигает 1700 рублей за килограмм. Об этом сообщили «КП»-Кубань" производители.

— Отпускная цена с полей сейчас варьируется от 1000 до 1200 рублей за килограмм. Людям нужно понимать: это результат колоссального труда. Сейчас человек должен пройти ногами огромную дистанцию по полю в 10 гектаров, чтобы собрать всего один килограмм ягод. В розницу, конечно, ягода будет дороже, — пояснил глава КФХ и вице-президент «Клубничных пиратов» Георгий Кленин.

Массовый сбор клубники прогнозируют с 20 апреля. А цена на ягоду опустится с 10 мая, уверены фермеры, когда ягода будет расти активно везде — при хорошей погоде клубника станет дешевле как минимум в два раза.