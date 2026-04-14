Более 15 будущих предпринимателей прошли обучение в Хабаровске

Участниками обучающей программы «Бизнес-Лаборатория: Создай Свой Бизнес», которая завершилась 9 апреля в Хабаровске, стали более 15 будущих молодых предпринимателей, сообщили в АНО «Краевое агентство содействия предпринимательству». Событие организовали по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».
Участие в мероприятии приняли обучающиеся Хабаровского техникума техносферной безопасности и промышленных технологий. В течение месяца под руководством бизнес-тренера Ивана Холодилина ребята прошли все этапы создания своего дела: от генерации и проверки бизнес-идеи и анализа целевой аудитории до разбора юридических основ ведения бизнеса. Ребята научились просчитывать экономику проекта, составлять финансовые планы и искать стартовый капитал. Также особое внимание уделили малобюджетному маркетингу, каналам продаж и применению искусственного интеллекта для развития бизнеса.
«Сегодня важно работать с молодежью не только в вузах, но и в техникумах и колледжах. Именно там формируются будущие технические специалисты и производственники — основа нашей экономики. Наша задача — показать им, что их профессиональные навыки можно и нужно превращать в собственный бизнес. “Бизнес-Лаборатория” — это не просто лекции, а площадка, где ребята видят прямую связь между своей профессией и возможностью работать на себя, развивая экономику края», — отметила директор центра «Мой бизнес» Хабаровского края Ксения Прохорова.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.