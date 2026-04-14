Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярцам рассказали об основных мифах о донорстве крови

Специалисты красноярского центра медицинской профилактики развеяли основные мифы о донорстве.

В рамках недели популяризации донорства крови и костного мозга, которая проходит с 13 по 19 апреля, в красноярском центре медицинской профилактики развеяли основные мифы о донорстве.

По словам специалистов, во-первых, донорство не приносит боли, а сдача крови безопасна. Донорство проходит с соблюдением строгих санитарных норм. Все инструменты одноразовые и стерильные, что исключает риск заражения.

Во-вторых, сдача крови не является долгой процедурой. Она занимает максимум 15 минут, сдача компонентов крови (плазмы, тромбоцитов) — от 30 минут, но не более 1,5 часов. Во время сдачи крови в обморок не падают. Главное — настроить себя на позитивный лад.

В-третьих, донорство не наносит вреда организму, а, наоборот, полезно для здоровья.

В-четвертых, возраст не влияет на качество крови, если вы следите за здоровьем. Известны случаи, когда донорами были люди старше 60 лет.

В центре также добавили, что донорство — это по-настоящему благородно. Кровь всех групп требуется всегда, поэтому именно ваша кровь может спасти чью-то жизнь.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.