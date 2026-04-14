Красноярцам рассказали об основных мифах о донорстве крови

В рамках недели популяризации донорства крови и костного мозга, которая проходит с 13 по 19 апреля, в красноярском центре медицинской профилактики развеяли основные мифы о донорстве.
По словам специалистов, во-первых, донорство не приносит боли, а сдача крови безопасна. Донорство проходит с соблюдением строгих санитарных норм. Все инструменты одноразовые и стерильные, что исключает риск заражения.
Во-вторых, сдача крови не является долгой процедурой. Она занимает максимум 15 минут, сдача компонентов крови (плазмы, тромбоцитов) — от 30 минут, но не более 1,5 часов. Во время сдачи крови в обморок не падают. Главное — настроить себя на позитивный лад.
В-третьих, донорство не наносит вреда организму, а, наоборот, полезно для здоровья.
В-четвертых, возраст не влияет на качество крови, если вы следите за здоровьем. Известны случаи, когда донорами были люди старше 60 лет.
В центре также добавили, что донорство — это по-настоящему благородно. Кровь всех групп требуется всегда, поэтому именно ваша кровь может спасти чью-то жизнь.
