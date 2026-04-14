СК Самарской области возбудил дело об исчезновении трехлетней девочки

Уголовное дело об исчезновении трехлетней девочки возбудили в Самарской области, сообщили в региональном следственном комитете.

13 апреля девочка ушла гулять со старшими детьми и не вернулась домой. Следователи и криминалисты совместно с полицией ищут пропавшего ребенка.

7 марта в подмосковном Звенигороде пропали три подростка. 11 марта спасатели обнаружили тело одного из них в акватории Москвы-реки, 13 марта в МЧС сообщили об обнаружении второго тела. 17 марта нашли тело третьего подростка.

25 февраля в Смоленске на прогулке с собакой пропала девятилетняя девочка, позднее выяснилось, что ребенка похитили. Обвиняемый в похищении покончил с собой в камере СИЗО.

