Ученые нашли способ лечить гипертонию без таблеток

Волгоградццы могут взять на заметку: международная группа ученых сделала открытие, которое может изменить подход к лечению гипертонии. Они обнаружили в мозге человека область, напрямую связанную с повышением артериального давления.
Речь идет о латеральной парафациальной области — участке, который ранее считали ответственным только за контроль дыхания, — пишет канал «Интересные факты — Science XXI».
Опыты на грызунах показали: нейроны этой зоны управляют не только дыханием, но и вызывают сужение кровеносных сосудов, что приводит к росту давления. Эта область связана с симпатической нервной системой, запускающей реакцию организма на стресс. Когда система слишком активна, давление стабильно высокое.
«Мы обнаружили, что при повышенном давлении эта область активируется, а ее отключение приводит к нормализации давления», — рассказал физиолог Джулиан Пэтон из Университета Окленда.
Это объясняет, почему у части пациентов давление не снижается даже при регулярном приеме лекарств. По данным исследований, примерно в половине случаев гипертония имеет нейрогенную природу: причина кроется в работе нервной системы, а не в состоянии сосудов или почек.
Ученые также установили связь между ночным апноэ и высоким давлением: нехватка кислорода или избыток углекислого газа активируют нейроны этой зоны. Прямое вмешательство в мозг опасно, поэтому ученые предлагают воздействовать на каротидные тельца — хеморецепторы на шее в месте разветвления сонной артерии. Через них можно снизить активность проблемной зоны мозга.
Пока эксперименты проводятся только на животных, но результаты впечатляют специалистов. Если дальнейшие исследования подтвердят эффективность подхода, в будущем могут появиться новые методы лечения гипертонии без ежедневного приема таблеток.
