13 апреля на базе Института гастрономии Сибирского федерального университета в Красноярске открылся первый в России центр сычуаньской кухни. Новая площадка призвана объединить лучшие международные практики и стать местом для профессионального и культурного обмена.
В этот день меморандумами о намерениях символически обменялись исполняющий обязанности ректора университета Максим Румянцев и профессор Лань Минлу — декан Академии ремесленного производства сычуаньской кухни. Документ закрепляет партнерство в сфере гостеприимства и открывает новые образовательные перспективы. В университете уже учатся китайские студенты, а вуз стремится разрабатывать совместные программы и проекты с китайскими университетами.
Профессор Лань Минлу отметил, что для него большая честь учить студентов из Сибири основам китайской кухни. Гость уверен, что кухня сближает народы двух стран и в процессе общения они смогут обогатить друг друга культурно и духовно.
Развитие китайской кухни и подготовка специалистов позволят усилить инфраструктуру гостеприимства в Сибири. А туристы из Китая смогут попробовать любимые блюда, не покидая регион.