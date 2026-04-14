Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске открылся первый в России центр сычуаньской кухни

Университет в Красноярске стал площадкой для первого центра китайской кухни.

Источник: Комсомольская правда

13 апреля на базе Института гастрономии Сибирского федерального университета в Красноярске открылся первый в России центр сычуаньской кухни. Новая площадка призвана объединить лучшие международные практики и стать местом для профессионального и культурного обмена.

В этот день меморандумами о намерениях символически обменялись исполняющий обязанности ректора университета Максим Румянцев и профессор Лань Минлу — декан Академии ремесленного производства сычуаньской кухни. Документ закрепляет партнерство в сфере гостеприимства и открывает новые образовательные перспективы. В университете уже учатся китайские студенты, а вуз стремится разрабатывать совместные программы и проекты с китайскими университетами.

Профессор Лань Минлу отметил, что для него большая честь учить студентов из Сибири основам китайской кухни. Гость уверен, что кухня сближает народы двух стран и в процессе общения они смогут обогатить друг друга культурно и духовно.

Развитие китайской кухни и подготовка специалистов позволят усилить инфраструктуру гостеприимства в Сибири. А туристы из Китая смогут попробовать любимые блюда, не покидая регион.