Нижегородцам напомнили, кому не стоит участвовать в забегах и марафонах

Нижегородские медики советуют сторонникам активного образа жизни не принимать участие в забегах и марафонах без специальной подготовки. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем канале «Бокал прессека» в MAX.
По его словам, сценарий внезапной сердечной смерти однотипен: молодой активный человек, который никогда не жаловался на здоровье, внезапно теряет сознание и умирает прямо во время городских марафонов.
«Если ранее у вас была необъяснимая одышка, головокружение или дискомфорт в груди при физической нагрузке — это повод немедленно отложить забеги и тренировки до выяснения причин», — подчеркнул кардиолог Приволжского окружного медицинского центра Александр Субботин.
Для спортсмена-любителя обычный забег может стать смертельным из-за бессимптомной аритмии. При повышенной нагрузке сердце может не выдержать. Без мгновенной реанимации шансы на выживание минимальны.
«Обычное УЗИ и ЭКГ — это не просто бюрократическая преграда для получения справки, а единственный способ убедиться, что ваше сердце готово к нагрузкам, а не к остановке», — пояснил Александр Субботин.
Также врачи настоятельно рекомендуют не тренироваться и не выходить на старт в течение 10−14 дней после перенесенной вирусной инфекции (грипп, COVID-19). Вирусы обладают кардиотропностью и могут вызывать скрытый миокардит.
«Особое внимание уделите семейному анамнезу: случаи внезапной смерти родственников в возрасте до 50 лет являются критическим маркером наследственных кардиомиопатий», — резюмировал Никонов.
