В Республике Коми отремонтируют мост через реку Куломъю

Переправа протяженностью 51,1 м находится на третьем километре дороги Усть-Кулом — Усть-Нем — Мыелдино, ведущей от трассы Сыктывкар — Троицко-Печорск. Специалисты уже установили временные знаки, регулирующие движение, отфрезеровали асфальтовое покрытие, а также демонтировали швы между балками в крайних правых пролетах. В апреле предусмотрено привести в порядок балки пролетного строения. А весь ремонт намерены завершить до 30 октября 2026 года.