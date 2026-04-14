В Республике Коми отремонтируют мост через реку Куломъю

Мост через реку Куломъю на территории Усть-Куломского района Республики Коми отремонтируют при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.
Переправа протяженностью 51,1 м находится на третьем километре дороги Усть-Кулом — Усть-Нем — Мыелдино, ведущей от трассы Сыктывкар — Троицко-Печорск. Специалисты уже установили временные знаки, регулирующие движение, отфрезеровали асфальтовое покрытие, а также демонтировали швы между балками в крайних правых пролетах. В апреле предусмотрено привести в порядок балки пролетного строения. А весь ремонт намерены завершить до 30 октября 2026 года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.