Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Республике Коми отремонтируют мост через реку Куломъю

Работы планируют завершить до 30 октября.

Мост через реку Куломъю на территории Усть-Куломского района Республики Коми отремонтируют при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Переправа протяженностью 51,1 м находится на третьем километре дороги Усть-Кулом — Усть-Нем — Мыелдино, ведущей от трассы Сыктывкар — Троицко-Печорск. Специалисты уже установили временные знаки, регулирующие движение, отфрезеровали асфальтовое покрытие, а также демонтировали швы между балками в крайних правых пролетах. В апреле предусмотрено привести в порядок балки пролетного строения. А весь ремонт намерены завершить до 30 октября 2026 года.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.