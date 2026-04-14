80 воронежских ветеранов получат ко Дню Победы по 10 тысяч

Воронежским ветеранам ко Дню Победы выплатят по 10 тысяч. Ежегодную выплату они получат вместе с пенсией в апреле, сообщили в отделении Соцфонда по Воронежской области.
По данным источника, премию к празднику получат 80 воронежских ветеранов Великой Отечественной войны. При этом в Фонде напомнили, что выплата производится автоматически. Ни ветеранам, ни их близким не надо никуда обращаться или подавать какие-либо заявления. Деньги перечислят на основании имеющихся данных.
