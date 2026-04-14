Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как самостоятельно удалить клеща

«Захватите членистоногое пинцетом как можно ближе к его ротовому аппарату. Держа строго перпендикулярно поверхности укуса, поверните тело клеща вокруг оси и извлеките его из кожных покровов. Место присасывания обработайте любым пригодным для этих целей средством (70% спиртом, 5% йодом). После извлечения кровососа тщательно вымойте руки с мылом. Снятого клеща необходимо доставить на исследование в лабораторию ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае” или иные лаборатории», — рекомендуют специалисты.