Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как самостоятельно удалить клеща

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно самостоятельно удалить клеща — на случай, если незамедлительно обратиться в травмпункт нет возможности.
Паукообразного нельзя трогать голыми руками. Извлекать паразита нужно целиком, не раздавливая.
«Захватите членистоногое пинцетом как можно ближе к его ротовому аппарату. Держа строго перпендикулярно поверхности укуса, поверните тело клеща вокруг оси и извлеките его из кожных покровов. Место присасывания обработайте любым пригодным для этих целей средством (70% спиртом, 5% йодом). После извлечения кровососа тщательно вымойте руки с мылом. Снятого клеща необходимо доставить на исследование в лабораторию ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае” или иные лаборатории», — рекомендуют специалисты.
Сотрудники Роспотребнадзора напоминают, что если после удаления паразита вы почувствовали недомогание, зафиксировали рост температуры тела, увидели покраснение места «укуса», необходимо немедленно обратиться к врачу.
Непривитым против клещевого вирусного энцефалита гражданам показана экстренная профилактика: в срок не позднее 96 часов после присасывания необходимо введение человеческого иммуноглобулина.