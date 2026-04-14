Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В подмосковных Химках более чем наполовину обновили корпус гимназии № 23

Здание будет полностью готово к 1 сентября.

Основной корпус гимназии № 23, расположенный в микрорайоне Сходня города Химки, отремонтируют в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети». Работы выполнены уже более чем наполовину, сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

«На объекте работают 60 человек, одна единица техники. Строители завершили демонтажные работы, ведутся общестроительные и отделочные работы, осуществляется ремонт кровли и фасада, монтаж инженерных коммуникаций», — говорится в сообщении.

Кроме того, в гимназии заменят все сантехническое оборудование и закупят новую мебель. Здание будет полностью готово к 1 сентября.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.