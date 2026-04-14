В подмосковных Химках более чем наполовину обновили корпус гимназии № 23

Основной корпус гимназии № 23, расположенный в микрорайоне Сходня города Химки, отремонтируют в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети». Работы выполнены уже более чем наполовину, сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.
«На объекте работают 60 человек, одна единица техники. Строители завершили демонтажные работы, ведутся общестроительные и отделочные работы, осуществляется ремонт кровли и фасада, монтаж инженерных коммуникаций», — говорится в сообщении.
Кроме того, в гимназии заменят все сантехническое оборудование и закупят новую мебель. Здание будет полностью готово к 1 сентября.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.