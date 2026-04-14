Команда «СУЭК-Красноярск» вновь представит Красноярский край на Всероссийском этапе фестиваля ГТО

Региональный этап фестиваля ГТО состоялся в легкоатлетическом манеже Центрального стадиона и зале спорткомплекса «Олимпиец». Участие в нем приняли 34 команды от предприятий и организаций разных ведомств региона, разделенные на группы. Программа включала индивидуальные нормативы: бег на 2 км, подтягивание на перекладине, отжимания, наклон вперед из положения стоя, а также поднимание туловища из положения лежа за одну минуту. Кроме того, участники соревновались в командной эстафете ГТО и конкурсе фотографий.