Команда «СУЭК-Красноярск» вновь представит Красноярский край на Всероссийском этапе фестиваля ГТО

Сборная угольщиков СУЭК-Красноярск заняла первое место на региональном фестивале ГТО среди трудовых коллективов. Это позволило команде в третий раз подряд получить право представлять Красноярский край на всероссийском уровне.
В состав победителей вошли сотрудники и ветераны АО «СУЭК-Красноярск» и его филиалов — Бородинского и Назаровского разрезов, а также Бородинского погрузочно-транспортного управления.
Региональный этап фестиваля ГТО состоялся в легкоатлетическом манеже Центрального стадиона и зале спорткомплекса «Олимпиец». Участие в нем приняли 34 команды от предприятий и организаций разных ведомств региона, разделенные на группы. Программа включала индивидуальные нормативы: бег на 2 км, подтягивание на перекладине, отжимания, наклон вперед из положения стоя, а также поднимание туловища из положения лежа за одну минуту. Кроме того, участники соревновались в командной эстафете ГТО и конкурсе фотографий.
По итогам двухдневного турнира в группе «Производство и строительство» первое место заняла команда СУЭК-Красноярск. Второе место досталось представителям «Электрохимического завода» из ЗАТО Зеленогорск, третье — команде Назаровской ГРЭС. В командной эстафете ГТО распределение призовых мест оказалось аналогичным.
Представители команды-победителя отметили, что к фестивалю усиленно готовились несколько недель. В состав вошли участники разных возрастов, что позволило выполнять нормативы нескольких ступеней ГТО и добавило баллов в общий зачет.
«После первого дня соревнований преимущество у нас было всего 12 очков. Во второй день команда увеличила разрыв до 30 очков за счет упражнений на пресс», — рассказала ведущий инженер Бородинского разреза Елена Тюрина.
Спортсмены-угольщики уже приступили к подготовке ко Всероссийскому этапу фестиваля ГТО среди трудовых коллективов, который пройдет в мае в Салехарде. Напомним, что два года подряд сборная СУЭК-Красноярск входила в десятку лучших команд России, привозя домой медали победителей в индивидуальных зачетах.